Результативная ошибка Забарного в видеообзоре матча Тоттенхэм – Борнмут – 3:1
Тоттенхэм уверенно победил Борнмут в поединке 19-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Тоттенхэм – Борнмут на "Футбол 24".
Тоттенхэм повел в счете на 9 минуте: после обрезки вратаря Борнмута Нето Ло Чельсо отдал на Сарра, который пробил на подступах к штрафной в дальний угол – 1:0. Сенегалец до перерыва еще и травмировался и рискует пропустить КАН-2024.
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Во втором тайме Тоттенхэм увеличил преимущество. Сначала забил Сон – Ришарлисон вытащил Забарного из позиции, освободив пространство для корейца. А уже позже забил бразилец, замкнувший прострел Бреннана Джонсона. Борнмут отыгрался на 84 минуте – Скотт точно пробил после передачи Таверниера.