Тоттенхэм повел в счете на 9 минуте: после обрезки вратаря Борнмута Нето Ло Чельсо отдал на Сарра, который пробил на подступах к штрафной в дальний угол – 1:0. Сенегалец до перерыва еще и травмировался и рискует пропустить КАН-2024.

Тоттенхэм обыграл Борнмут и приблизился к зоне ЛЧ – Забарный ошибся в голевой атаке, прощальные овации для легенды

Во втором тайме Тоттенхэм увеличил преимущество. Сначала забил Сон – Ришарлисон вытащил Забарного из позиции, освободив пространство для корейца. А уже позже забил бразилец, замкнувший прострел Бреннана Джонсона. Борнмут отыгрался на 84 минуте – Скотт точно пробил после передачи Таверниера.