Новогодняя программа АПЛ состояла из двух лондонских матчей. В одном из них сыграл привычно вышедший в стартовом составе Борнмута Илья Забарный. Прошлый выезд на Тоттенхэм Стедиум завершился для "вишен" волевой победой со счетом 3:2. Тогда хозяева быстро открыли счёт, а настоящая драма разыгралась на последних минутах.

Арсенал без Зинченко проиграл Фулхэму, потеряв шанс возглавить АПЛ – безвыигрышная серия "канониров" достигла трех матчей

Сегодня все началось по аналогичному сценарию. Борнмут пытался высоко накрывать соперника, покидая зоны для контратак. "Шпоры" охотно пользовались этим пространством. Уже на второй минуте Сона вывели на удар с линии штрафной. Никто не мешал корейцу, но он пробил очень неточно. Правда, еще и в офсайде находился капитан хозяев. Следующий выпад испортил Ришарлисон, забрав мяч из-под ног Ло Чельсо. У аргентинца позиция была гораздо лучше.

Соланке лишь намекнул, почему является одним из лучших бомбардиров лиги. Это был больше не удар, а сброс в руки Викарио. Наконец, на 9-й минуте Тоттенхэм открыл счет. Грубо ошибся Нето, пытаясь отдать вертикальную передачу. Бентанкур перехватил, Ло Чельсо помог, а Сарр оценил положение и четко пробил под дальнюю штангу – 1:0.

Глобально на ход матча гол не повлиял. Команды продолжили играть в открытый футбол, что лучше получалось у Тоттенхэма. Что и не удивительно, ведь уровень игроков лондонской команды все же немного выше. Чаще всего в центре внимания оказался Ришарлисон. Ударам бразильца не хватало точности, тогда он попытался что-то организовать как плеймейкер. Сон после его передачи оказался перед воротами. Слишком долго ждал партнера, поэтому было уже слишком поздно и пасовать, и бить. Нето без проблем справился с угрозой.

Единственным отрицательным моментом для Тоттенхэма в первом тайме стала травма Сарра. К тому же, персонально это еще большая трагедия. Совсем скоро стартует Кубок африканских наций. Конечно, сенегалец планировал там играть, а теперь все под вопросом. Неудивительно, что футболист покидал поле со слезами на глазах.

Борнмут по-настоящему проснулся перед перерывом. Сначала Таверниер заработал перспективный штрафной и сам же его выполнил – хороший удар рядом с дальней штангой. Через несколько минут дал о себе знать Соланке. Рикошет дезориентировал Викарио, но мяч угодил в перекладину. На старте второго тайма Доминик снова в эпицентре опасности – после углового головой бил метров с трех! Каким-то чудом итальянский голкипер парировал, а защитники подчистили.

Борнмут так увлекся угловыми (подал четыре подряд), что проспал контратаку хозяев. Сон гениальным пасом выл на удар Ришарлисона. Тот протолкнул мяч мимо голкипера, а заодно и мимо ворот. Ло Чельсо устал наблюдать за расточительностью одноклубников и попытался организовать гол. Пробить ему не дали, а попытка заработать пенальти была максимально неубедительной. Хотя VAR и взял паузу на просмотр эпизода, но решение главного рефери оставил без изменений.

Как не везло сегодня Соланке. Еще один отличный момент в пределах штрафной, и снова мяч предательски обходит штангу ворот. У Тоттенхэма в схожем стиле действовал Сон. Слишком много суеты и поспешных решений было в действиях корейца. Так продолжалось до 72-й минуты. Ришарлисон вытащил Забарного в глубину поля и не дал там как следует отобрать мяч. В итоге Ло Чельсо выполнил передачу в зону, которую обнажило выдергивание украинца. Туда вбежал Сон и наконец-то переиграл голкипера. Ришарлисону этого мало. Через несколько минут бразилец забил сам, открывшись между Забарным и Сенеси.

Преимущество в три мяча, очевидно, расслабило Тоттенхэм. Очень инертно оборонялись хозяева, что привело к голу Скотта, которого на удар вывел Таверниер. В ответ Сон организовал момент для Хиля, пробившего в перекладину, находясь от ворот в нескольких сантиметрах. В конце концов, Тоттенхэм удержал победу и приблизился к топ-4. Теперь отставание до зоны Лиги чемпионов составляет только одно очко. Борнмут остается на 12-м месте, но прервал 7-матчевую серию без поражений, длившуюся почти два месяца.

Внефутбольная программа вечера была посвящена Уго Льорису. Француз отдал 11 лет карьеры Тоттенхэму и теперь прощается. Накануне Лос-Анджелес уже объявил, что опытный голкипер, по меньшей мере, сезон проведет в МЛС. Поэтому Лборис попрощался с лондонской публикой и получил от клуба памятную статуэтку.