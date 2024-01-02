Тоттенхем продовжив контракт із півзахисником на 6,5 років – він зазнав травми і покинув поле у сльозах
Півзахисник Тоттенхема Папе Матар Сарр підписав зі "шпорами" новий контракт терміном на 6,5 року.
Про продовження Сарром контракту з Тоттенхемом до літа 2030 року повідомляє офіційний сайт лондонського клубу. 21-річний Сарр зіграв у цьому сезоні за "шпор" у 18 матчах. Його було включено до складу збірної Сенегалу на Кубок африканських націй, який пройде цього місяця. Проте, участь Сарра в цьому турнірі перебуває під питанням – в останньому матчі за Тоттенхем проти Борнмута хавбек отримав травму.
Результативна помилка Забарного у відеоогляді матчу Тоттенхем – Борнмут – 3:1
Сарр забив Борнмуту, проте потім був змушений достроково відправитися в роздягальню ще в першому таймі. Йдучи з поля, він плакав.
Сарр перейшов у Тоттенхем у 2021 році з Метца, але сезон 2021/22 провів у складі французької команди. З моменту свого дебюту за лондонців Папе зіграв 33 матчі у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.
Тоттенхем обіграв Борнмут і наблизився до зони ЛЧ – Забарний помилився в гольовій атаці, прощальні овації для легенди