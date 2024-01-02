Про продовження Сарром контракту з Тоттенхемом до літа 2030 року повідомляє офіційний сайт лондонського клубу. 21-річний Сарр зіграв у цьому сезоні за "шпор" у 18 матчах. Його було включено до складу збірної Сенегалу на Кубок африканських націй, який пройде цього місяця. Проте, участь Сарра в цьому турнірі перебуває під питанням – в останньому матчі за Тоттенхем проти Борнмута хавбек отримав травму.

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Сарр забив Борнмуту, проте потім був змушений достроково відправитися в роздягальню ще в першому таймі. Йдучи з поля, він плакав.

Сарр перейшов у Тоттенхем у 2021 році з Метца, але сезон 2021/22 провів у складі французької команди. З моменту свого дебюту за лондонців Папе зіграв 33 матчі у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

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