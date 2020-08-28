Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью может возобновить сотрудничество с нападающим Диего Костой.

Лондонцы готовы сделать предложение Атлетико по форварду, сообщает Mirror. Цена Косты будет низкой, поскольку его контракт с мадридцами завершается следующим летом.

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Моуринью хочет добавить агрессии Тоттенхэму, и брутальный испанец вполне подходит для такой цели. Особенный знает Косту по совместной работе в Челси. Вместе с "синими" они выигрывали чемпионат Англии в сезоне 2014/15.

Добавим, что в прошлом сезоне Коста провел за Атлетико 30 матчей во всех турнирах, отличился 5 голами и 5 ассистами.

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