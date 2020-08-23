"Клуб сделал нечто удивительное": Моуринью в восторге от летних приобретений Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не скрывает своей радости от прихода голкипера Джо Харта и хавбека Пьера-Эмиля Хьойберга.

"Наш клуб выбрал очень умный момент для этих переходов. У Пьера был последний год контракта, его клуб оказался в сложной ситуации с точки зрения переговоров, поэтому я думаю, что Даниэл Леви сделал что-то удивительное для нас, получив такого хорошего игрока.

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Я думаю, что клуб сделал что-то удивительное в обоих случаях, ведь новички собираются усилить нашу команду. Джо очень опытный, у него 75 матчей за сборную Англии. Это дополнительный вариант для нас, теперь мы имеем трех хороших вратарей", – приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, Тоттенхэм подписал Харта из Бернли на правах свободного агента, а за Хьойберга заплатил Саутгемптону около 17 млн евро.

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