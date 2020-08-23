toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ЗАРЯ

"Клуб сделал нечто удивительное": Моуринью в восторге от летних приобретений Тоттенхэма

11:07 - Читати українською
"Клуб сделал нечто удивительное": Моуринью в восторге от летних приобретений Тоттенхэма
Жозе Моуринью / Сайт Тоттенхэма

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не скрывает своей радости от прихода голкипера Джо Харта и хавбека Пьера-Эмиля Хьойберга.

"Наш клуб выбрал очень умный момент для этих переходов. У Пьера был последний год контракта, его клуб оказался в сложной ситуации с точки зрения переговоров, поэтому я думаю, что Даниэл Леви сделал что-то удивительное для нас, получив такого хорошего игрока.

Бейл стремится вернуться в Тоттенхэм

Я думаю, что клуб сделал что-то удивительное в обоих случаях, ведь новички собираются усилить нашу команду. Джо очень опытный, у него 75 матчей за сборную Англии. Это дополнительный вариант для нас, теперь мы имеем трех хороших вратарей", – приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, Тоттенхэм подписал Харта из Бернли на правах свободного агента, а за Хьойберга заплатил Саутгемптону около 17 млн евро.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии

blog_ava
Матвиенко в Наполи – Шахтер повесил ценник на ведущего защитника
09:57
2494
Теги
Англия Жозе Жозе Моуринью Трансферы Джо Джо Харт Пьер-Эмиль Пьер-Эмиль Хёйбьерг Тоттенхэм Тоттенхэм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
    Ліга Європи — 22 авг22248 Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
10
час
:
18
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?