Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью може відновити співпрацю з нападником Дієго Костою.

Лондонці готові зробити пропозицію Атлетіко щодо форварда, інформує Mirror. Ціна Кости буде низькою, оскільки його контракт з мадридцями завершується наступного літа.

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Моурінью хоче додати агресії Тотенхема, і брутальний іспанець цілком підходить для такої цілі. Особливий знає Косту за спільною роботою в Челсі. Разом із "синіми" вони вигравали чемпіонат Англії у сезоні 2014/15.

Додамо, що в минулій кампанії Коста провів за Атлетіко 30 матчів у всіх турнірах, відзначився 5 голами та 5 асистами.

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