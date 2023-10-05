Форвард "шпор" Бреннан Джонсон получил повреждение в матче против Арсенала. С Ливерпулем он не сыграл. Как сообщает The Athletic, Джонсон вернется на поле не раньше, чем в конце октября из-за травмы подколенного сухожилия.

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Также в лазарете оказался полузащитник Манор Соломон. Согласно информации Фабрицио Романо, бывший игрок Шахтера выбыл на два-три месяца из-за повреждения, которое он получил на тренировке.

Напомним, что Тоттенхэм в следующем туре сыграет против Лутона. Сейчас команда Постекоглу находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 баллов.

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