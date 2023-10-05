PGMOL официально признал, что арбитры допустили несколько ошибок в матче "шпор" и мерсисайдцев. Судей решено не отстранять на длительный срок.

Клопп требует переиграть скандальный матч с Тоттенхэмом – ошибку судей признали публично

Как сообщает Mirror, Дарен Ингленд, арбитр VAR который допустил ошибку, не будет больше работать на матчах Ливерпуля до конца текущего сезона. Впрочем, его не уволят, поскольку он имеет поддержку Комитета судей Англии.

Напомним, что в матче Тоттенхэма и мерсисайдцев отменяли чистый гол Диаса, а Джонс получил желтую карту, за фол которого не совершал. В итоге Ливерпуль проиграл 1:2.

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