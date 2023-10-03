Мудрик не сачковал, но старые проблемы на месте – особенно в обороне

Не следует думать, что Мудрик выдал настоящую феерию. Нет. В первом тайме Михаил во многом напоминал себя привычного – принимал мяч на прямых ногах, позволял играть через свою зону в центре и допускал много потерь (8 при 16 касаниях). Вместе с тем, украинец не был инертным в борьбе, выиграв 2 единоборства из трех и исполнив один удачный отбор.

Мудрик забил дебютный гол в АПЛ – видео

В одном из эпизодов он сыграл как мастерский латераль, догнав передачу на ход оппоненту и выбив ее в подкате, а затем не позволив быстро подобрать мяч.

То есть, проблемы Мудрика в работе без мяча кроются не в отсутствии трудолюбия, а в слабом сканировании пространства. Это – проблема, ведь Мудрик с такими недостатками не способен прессинговать. Он и не пытался. Почеттино учитывает минусы Михаила.

Но он очень старался. Это бросалось в глаза. И именно старание принесло первый момент во встрече – наш земляк выцарапал мяч в жесткой борьбе на фланге, позволив Брое зацепиться за него и вылететь один на один с голкипером. Армандо даже обошел Лено, однако не попал в пустые ворота.

Михаил был заметным в атаке и наконец забил

Большинство атак Челси прошли или при прямом участии украинца, или при его грамотной поддержке. Как правило, Михаил открывался в широкой позиции на фланге, принимал мяч и тянул его вперед, пытаясь обыграть защитника на дриблинге перед штрафной.

Однажды это вылилось в момент – Михаил качнул оппонента, вошел в периметр и пробил над воротами. Слишком высоко. Еще в одном эпизоде Миша протащил мяч, сместился в центр и заработал опасный стандарт. Правда, дальнейший навес Мудрика ушел в офсайд.

В итоге, именно Мудрик открыл счет на 18-й минуте. Довольно неожиданно наш соотечественник решил поддерживать контратаку в центре, отдав фланг Колвиллу. Леон выдал подачу в штрафную, Диоп не смог ее перехватить, а Мудрик принял мяч и пробил между ног Лено. 1:0!

Это – дебютный гол Михаила в АПЛ. Более того – Мудрик забил дебютный гол за Челси! Радует, что этот успех нельзя назвать случайным просветлением, ведь подобные маневры украинец исполнял и в субботнем матче с Брайтоном в Кубке Лиги. Нечто похожее он исполнял и в сборной.

Ровно через минуту Броя удвоил преимущество "пенсионеров". К сожалению, в этом эпизоде Миша участия не принимал. "Героем" стал Рим, который обрезался перед собственной штрафной, позволив Галлахеру исполнить проникающий пас на Брою. В борьбе с Армандо защитник выбил мяч прямо в его ногу, вследствие чего сфера срикошетила мимо Лено. 0:2!

А вот контратака на 28-й минуте могла завершиться и ударом Мудрика. После перехвата в центре поля Броя и Михаил перегрузили зону Диопа – украинец открывался слева, албанец же стянул Иссу на себя.

Энцо Фернандес решил запустить передачу на ход Палмеру, однако тот зажевал эпизод. Все завершилось выстрелом аргентинца из-за пределов штрафной по воробьям.

Странная замена Мудрика

Вот и весь задел Михаила в атаке в первом тайме. Мало? Возможно, но лондонцы большего и не создали. Фактически, в предыдущих абзацах вы прочитали описание всех моментов "пенсионеров" до перерыва. Да и во втором тайме они имели аж один момент – Мааатсен на 64-й минуте пробил шведом с линии штрафной, попав в штангу, а Энцо не смог переиграть Лено при добивании.

Сразу же после свистка на перерыв Маурисио Почеттино обнял Мудрика и что-то ему сказал. Возможно, он сообщил, что на второй тайм украинец не выйдет. Именно Маатсен заменил нашего земляка. Позже Sky Sports сообщил, что Михаил получил повреждение бедра, однако в клубе считают его несерьезным.

Статистические порталы круто оценили действия Мудрика. Sofascore дал нашему земляку 7,3 балла, Whoscored – 7,1, Fotmob – 7,5. Эти оценки являются одними из самых высоких в составе Челси. Без Михаила "пенсионеры" так и не забили, поэтому финальный свисток зафиксировал победу со счетом 0:2.

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