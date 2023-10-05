Форвард "шпор" Бреннан Джонсон отримав пошкодження в матчі проти Арсенала. З Ліверпулем він не зіграв. Як повідомляє The Athletic, Джонсон повернеться на поле не раніше, ніж в кінці жовтня через травму підколінного сухожилля.

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Також в лазареті опинився півзахисник Манор Соломон. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, колишній гравець Шахтаря вибув на два-три місяці через пошкодження, яке він отримав на тренуванні.

Нагадаємо, що Тоттенхем в наступному турі зіграє проти Лутона. Наразі команда Постекоглу перебуває на другому місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 17 балів.

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