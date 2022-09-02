Тоттенхэм получил жесткое условие относительно Малиновского от босса Аталанты – топ-инсайдер рассказал все Зинченко
Топовый инсайдер Фабрицио Романо сообщил, почему Руслан Малиновский остался в Италии и не переехал в АПЛ. Сделал он это в прямом эфире с Александром Зинченко.
"Руслан хотел покинуть Аталанту и получить новый опыт. Он хотел перейти именно в Тоттенхэм. Он мечтал поиграть в АПЛ, как ты (обращается к Зинченко – прим.).
Аталанта окончательно определилась по трансферу Малиновского – последнее слово было за президентом
Это было возможно. Однако лондонский клуб рассматривал только аренду, а президент Аталанты сказал: "40 миллионов или ничего". Думаю, он бы хорошо проявил себя под руководством Антонио Конте и в АПЛ в целом.
Он – фантастический игрок, но останется в Аталанте. Как итальянец, я рад этому, потому что он будет играть в Серии А еще один год", – заявил Романо во время прямого эфира.
Напомним, контракт украинца с бергамасками действует еще два года, в этом сезоне хавбек провел 4 матча в итальянском первенстве (гол+ассист).
Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"