Топовый инсайдер Фабрицио Романо сообщил, почему Руслан Малиновский остался в Италии и не переехал в АПЛ. Сделал он это в прямом эфире с Александром Зинченко.

"Руслан хотел покинуть Аталанту и получить новый опыт. Он хотел перейти именно в Тоттенхэм. Он мечтал поиграть в АПЛ, как ты (обращается к Зинченко – прим .).

Аталанта окончательно определилась по трансферу Малиновского – последнее слово было за президентом

Это было возможно. Однако лондонский клуб рассматривал только аренду, а президент Аталанты сказал: "40 миллионов или ничего". Думаю, он бы хорошо проявил себя под руководством Антонио Конте и в АПЛ в целом.

Он – фантастический игрок, но останется в Аталанте. Как итальянец, я рад этому, потому что он будет играть в Серии А еще один год", – заявил Романо во время прямого эфира .

Напомним, контракт украинца с бергамасками действует еще два года, в этом сезоне хавбек провел 4 матча в итальянском первенстве (гол+ассист).