В среду, 15 мая, во время и после финала Кубка Италии главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сорвался на всех, кто попался ему под горячую руку.

В конце встречи с Аталантой (2:1) тренер Ювентуса был удалён за обращение к главному арбитру Мареске "Где Рокки?", намекая на главу судейского корпуса Италии Джанлуку Рокки. После финального свистка Массимилиано показал неприличный жест в адрес спортивного директора "Старой синьоры" Кристиано Джунтоли, а затем – "наехал" на главного редактора туринской газеты TuttoSport Гвидо Вакьяго.

Ювентус сегодня уволит Аллегри

"После финала Кубка Италии Аллегри сказал мне: "Ты – долбаный главный редактор. Пиши в своей газете правду, а не то, что тебе поручает клуб. Я знаю, где тебя найти, поверь. Знаю, где следует тебя ждать. Я приду и оторву тебе оба уха. Приду и ударю тебя по лицу. Напиши правду в своей газете", – заявил Аллегри по словам самого Вакьяго.

Тем временем пресс-агентство LaPresse также сообщило об ущербе, причиненном Аллегри. После своего удаления в конце финала Кубка Италии тренер Ювентуса в ярости ударил ногой освещение декорации, которое было установлено у входа в раздевалку. Как и в случае с главным редактором TuttoSport Гвидо Вакьяго, туринский клуб попросил прощения и заявил, что возместит причинённый ущерб.

В ближайшее время Ювентус намерен дать поведению Аллегри юридические оценки. Как информирует Gazzetta dello Sport, Макс в любом случае будет уволен; вопрос заключается в том, доработает ли Аллегри до конца этого сезона или лишится своей должности в ближайшие дни.

Тем временем стало известно, что за своё поведение Аллегри был наказан двумя матчами дисквалификации (в Кубке Италии) и штрафом в размере 5 тысяч евро.