Топовий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, чому Руслан Маліновський залишився в Італії та не переїхав в АПЛ. Зробив він це у прямому етері з Олександром Зінченком.

"Руслан хотів покинути Аталанту та отримати новий досвід. Він хотів перейти саме у Тоттенхем. Він мріяв пограти в АПЛ, як ти (звертається до Зінченка – прим.).

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Це було можливо. Проте лондонський клуб розглядав лише оренду, а президент Аталанти сказав: "40 мільйонів або нічого". Думаю, він би чудово проявив себе під керівництвом Антоніо Конте та в АПЛ в цілому.

Він – фантастичний гравець, але залишиться в Аталанті. Як італієць, я радий цьому, бо він гратиме в Серії А ще один рік", – заявив Романо під час прямого етеру.

Нагадаємо, контракт українця з бергамасками чинний ще два роки, цього сезону хавбек провів 4 матчі в італійській першості (гол+асист).

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