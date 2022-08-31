Трансферный дедлайн лета 2022: Динамо платит за новичка и находит легионера, на Мудрика приготовили рекордную сумму
Сегодня, 31 августа 2022 года, у большинства ведущих чемпионатов последний день, когда клубы могут покупать и арендовать новичков. Малиновский, Довбик и Забарный также могут сменить команды. "Футбол 24" следит за всеми знаковыми переходами.
17:50. Динамо объявило о трансфере Кабаева. Новый 7-й номер киевлян. Первое усиление этим летом. Владислав со старта заявил об амбициях "стать чемпионами вместе". По неофициальной информации, Заря получила за вингера компенсацию в размере 1,2 миллиона евро.
Динамо нужно срочное усиление, чтобы не провалить сезон – камбэк двоих и таранный форвард, которого вы знаете
18:08. Сложная ситуация с игроками сборной Украины. В частности, Малиновский страдает от прихотей Аталанты. Украинец, контракт которого на самом деле рассчитан до лета 2024 года (а не до 2023-го, как уверяют Трансфермаркт и другие источники), готов уже и на Марсель. А вот его нынешняя команда ведет себя, словно недобросовестные магазины, которые сначала повышают ценники, а потом делают якобы скидки.
Французы не готовы платить 25 миллионов евро. Calciomercato уверяет, что Тоттенхэм и даже вездесущий Ноттингем Форест до сих пор в игре, но есть и новый претендент на украинского полузащитника. Это английский Лестер, правда, больше склоняющийся к Бога – еще одному атакующему игроку Аталанты. К слову, в контракте Руслана прописана опция продления еще на сезон до июля 2025 года.
18:18.Шахтер отклонил два предложения за Мудрика и просит 50 миллионов евро, – итальянский журналист Скира. В то же время журналист британского The Guardian уверяет, что Брентфорд готов раскошелиться на клубный трансферный рекорд. Арсенал был серьезным претендентом, но сделка с лондонцами не очень реально в этом окне – Артете еще больше нужен новый опорник.
18:58. Судьба Роналду определена – тренер МЮ публично заявил, где суперзвезда проведет следующий сезон. Тен Хаг не намерен отпускать такого качественного исполнителя. Должен остаться и Ван-Биссака. В Манчестер Юнайтед также ждут прибытия практически 100-миллионного Антони и запасного вратаря Ньюкасла Дубравки (Бущан, похоже, не впечатлил скаутов манкунианцев).
19:19. У Довбика есть еще один вариант перехода в Бундеслигу. Другой претендент (Штутгарт) охладел. Как сообщает Kicker, Артема ждут в Баварии. Правда, не в клубе, а в регионе. Баварские швабы, как немецкое издание называет Аугсбург, готовы пригласить украинца наравне с турецким Трабзонспором. Сам же Довбик хочет в топ-чемпионат. Однако здесь тоже все усложняют финансовые разногласия.
19:39. Ювентус официально арендовал Паредеса у ПСЖ – очередной друг Месси променял Париж на Турин.
19:59. Цыганков получил оригинальный вариант трансфера из Динамо. Манчестер Юнайтед мог бы помочь трансферу украинца в ПСВ. В то же время, нидерландский клуб уже приобрел одного правого вингера из Астон Виллы (Анвар Эль-Гази перешел за скромные 2,5 млн евро). Динамо же на позицию Цыганкова нашло таинственного игрока атаки из Ямайки, если верить Игорю Бурбасу.
20:08. Будущее Малиновского известно – журналист Юрий Шевченко озвучил печальный результат трансферной саги украинца. Руслан вынужден оставаться в Аталанте, где у него не слишком теплые отношения с главным тренером.