Сегодня, 31 августа 2022 года, у большинства ведущих чемпионатов последний день, когда клубы могут покупать и арендовать новичков. Малиновский, Довбик и Забарный также могут сменить команды. "Футбол 24" следит за всеми знаковыми переходами.

17:50. Динамо объявило о трансфере Кабаева. Новый 7-й номер киевлян. Первое усиление этим летом. Владислав со старта заявил об амбициях "стать чемпионами вместе". По неофициальной информации, Заря получила за вингера компенсацию в размере 1,2 миллиона евро.

Динамо нужно срочное усиление, чтобы не провалить сезон – камбэк двоих и таранный форвард, которого вы знаете

18:08. Сложная ситуация с игроками сборной Украины. В частности, Малиновский страдает от прихотей Аталанты. Украинец, контракт которого на самом деле рассчитан до лета 2024 года (а не до 2023-го, как уверяют Трансфермаркт и другие источники), готов уже и на Марсель. А вот его нынешняя команда ведет себя, словно недобросовестные магазины, которые сначала повышают ценники, а потом делают якобы скидки.

Французы не готовы платить 25 миллионов евро. Calciomercato уверяет, что Тоттенхэм и даже вездесущий Ноттингем Форест до сих пор в игре, но есть и новый претендент на украинского полузащитника. Это английский Лестер, правда, больше склоняющийся к Бога – еще одному атакующему игроку Аталанты. К слову, в контракте Руслана прописана опция продления еще на сезон до июля 2025 года.

18:18.Шахтер отклонил два предложения за Мудрика и просит 50 миллионов евро, – итальянский журналист Скира. В то же время журналист британского The Guardian уверяет, что Брентфорд готов раскошелиться на клубный трансферный рекорд. Арсенал был серьезным претендентом, но сделка с лондонцами не очень реально в этом окне – Артете еще больше нужен новый опорник.

Following on from earlier tweet, Brentford trying to complete club record Mudryk deal. Arsenal not in race in this window. Shakhtar tough cookies but Bees persisting with efforts to sign one of Europe's brightest prospects. https://t.co/nRYRtYBOmh #AFC — Nick Ames (@NickAmes82) August 31, 2022

18:58. Судьба Роналду определена – тренер МЮ публично заявил, где суперзвезда проведет следующий сезон. Тен Хаг не намерен отпускать такого качественного исполнителя. Должен остаться и Ван-Биссака. В Манчестер Юнайтед также ждут прибытия практически 100-миллионного Антони и запасного вратаря Ньюкасла Дубравки (Бущан, похоже, не впечатлил скаутов манкунианцев).

19:19. У Довбика есть еще один вариант перехода в Бундеслигу. Другой претендент (Штутгарт) охладел. Как сообщает Kicker, Артема ждут в Баварии. Правда, не в клубе, а в регионе. Баварские швабы, как немецкое издание называет Аугсбург, готовы пригласить украинца наравне с турецким Трабзонспором. Сам же Довбик хочет в топ-чемпионат. Однако здесь тоже все усложняют финансовые разногласия.

19:39. Ювентус официально арендовал Паредеса у ПСЖ – очередной друг Месси променял Париж на Турин.

19:59. Цыганков получил оригинальный вариант трансфера из Динамо. Манчестер Юнайтед мог бы помочь трансферу украинца в ПСВ. В то же время, нидерландский клуб уже приобрел одного правого вингера из Астон Виллы (Анвар Эль-Гази перешел за скромные 2,5 млн евро). Динамо же на позицию Цыганкова нашло таинственного игрока атаки из Ямайки, если верить Игорю Бурбасу.

20:08. Будущее Малиновского известно – журналист Юрий Шевченко озвучил печальный результат трансферной саги украинца. Руслан вынужден оставаться в Аталанте, где у него не слишком теплые отношения с главным тренером.