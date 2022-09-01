Аталанта окончательно определилась с трансфером Малиновского – последнее слово было за президентом
23:00 - Читати українською
Похоже, сага с переходом Руслана Малиновского подошла к концу.
Полузащитник Руслан Малиновский остается в Аталанте, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер Фабрицио Романо.
Гасперини принял важное решение относительно Малиновского – трансфер украинца кажется нереальным
По информации журналиста, решение о будущем украинца принял лично президент бергамасков Антонио Перкасси.
Напомним, СМИ долгое время приписывали Аталанте желание продать украинца, якобы имевшего конфликт с Гасперини. 29-летнего хавбека сватали в клубы АПЛ и Марсель, однако, как оказалось, ничего серьезного из этого не вышло.
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