Полузащитник Руслан Малиновский остается в Аталанте, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер Фабрицио Романо.

Гасперини принял важное решение относительно Малиновского – трансфер украинца кажется нереальным

По информации журналиста, решение о будущем украинца принял лично президент бергамасков Антонио Перкасси.

Напомним, СМИ долгое время приписывали Аталанте желание продать украинца, якобы имевшего конфликт с Гасперини. 29-летнего хавбека сватали в клубы АПЛ и Марсель, однако, как оказалось, ничего серьезного из этого не вышло.

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