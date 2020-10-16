Тоттенхэм подписал игрока сборной Уэльса
22:31 - Читати українською
Лондонский Тоттенхэм объявил о подписании защитника Джо Родона.
Валлиец подписал соглашение со "шпорами" до 2025 года и будет выступать под 14 номером, сообщает официальный сайт клуба.
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Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным Transfermarkt, переход центрального оборонца обошелся в 12,1 млн евро. Родон является защитником сборной Уэльса, за которую провел уже 7 матчей.
К слову, в прошлом сезоне Джо провел за Суонси 21 поединок, записав в свой актив 1 ассист.
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