"Молотки" длительное время охотились за 25-летним алжирцем. Трансфер едва не сорвался из-за проваленного медосмотра. И все же сторонам удалось достичь согласия и футболист оказался в Вест Хэме.

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Пресс-служба лондонского клуба сообщает лишь, что Бенрама присоединился к команде на правах аренды. По неофициальной информации, Вест Хэм заплатит за эту аренду 4 млн фунтов и еще за 21 млн выкупит его контракт – это обязательная опция.

Напомним, Саид выступал за Брэнтфорд с 2018 года, куда перешел из Ниццы за 1,7 млн евро. В прошлом сезоне в 46 матчах Чемпионшипа забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.

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За вингером закрепилось прозвище "алжирский Месси". Хотя он является правшой и играет на левом фланге атаки, но без проблем может сыграть и справа – на позиции Андрея Ярмоленко. Transfermarkt оценивает игрока в 10,5 млн евро.