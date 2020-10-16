Валлієць підписав угоду зі "шпорами" до 2025 року та виступатиме під 14 номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сума трансферу не розголошується, однак, за даними Transfermarkt, перехід центрального оборонця обійшовся у 12,1 млн євро. Родон є захисником збірної Уельсу, за яку провів уже 7 матчів.

До слова, у минулому сезоні Джо провів за Суонсі 21 поєдинок, записавши до свого активу 1 асист.

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