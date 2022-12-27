На радары "шпор" попали Уэстон Маккенни и Деян Кулусевски, информирует Calciomercato.

Трансфер Реброва в Тоттенхэм признали худшим в истории "шпор"

Тоттенхэму придется потратить на американца и шведа около 70 млн евро – по 35 каждый. Переговоры могут быть несколько проще благодаря Фабио Паратичи. Спортивный директор Тоттенхэма в свое время работал в Ювентусе и до сих пор имеет хорошие связи с туринским клубом.

Добавим, что в текущем сезоне Маккенни провел 18 матчей и забил 2 мяча. Статистика Кулусевски – 1+3 в 21 поединке.

Челси с пенальтийным рекордом Жоржинью одолел Астон Виллу, Ярмоленко не спас Вест Хэм от стыда с Саутгемптоном