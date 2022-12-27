На радари "шпор" потрапили Вестон Маккенні і Деян Кулусевскі, повідомляє Calciomercato.

Трансфер Реброва в Тоттенхем визнали найгіршим в історії "шпор"

Тоттенхему доведеться витратити на американця і шведа близько 70 млн євро – по 35 кожен. Переговори можуть бути дещо простішими завдяки Фабіо Паратічі. Спортивний директор Тоттенхема свого часу працював у Ювентусі і досі має хороші зв'язки з туринським клубом.

Додамо, що у поточному сезоні Маккенні провів 18 матчів та забив 2 м'ячі. Статистика Кулусевскі – 1+3 у 21 поєдинку.

Челсі з пенальтійним рекордом Жоржінью здолав Астон Віллу, Ярмоленко не врятував Вест Хем від сорому з Саутгемптоном