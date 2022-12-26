"Ребров сформировал известный атакующий дуэт с Андреем Шевченко в киевском Динамо, но их переезд в Европу сложился по-разному.

Ребров оценил вероятность возвращения в Динамо

Когда Шевченко превратился в одного из самых грозных центральных нападающих в Милане, Ребров изо всех сил пытался проявить себя в Тоттенхеме в течение двух лет пребывания в клубе. Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, его отправили в аренду в Фенербахче, а затем отпустили свободным агентом.

Его дебютная кампания не была ужасной, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, потому что от Реброва ожидали значительно большего", – говорится в статье Daily Star . Украинец провел в Англии 72 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 1 ассист.

А вот худшим подписанием Манчестер Сити, по версии издания, был Клаудио Браво, Ливерпуля – Энди Кэрролл, МЮ – Алексис Санчес, Челси – Дэнни Дринквотер, а Арсенала – Шкодран Мустафи.