Барселона и Тоттенхэм нацелились на защитника Ювентуса Кристиана Кути Ромеро, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгар в Twitter.

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Сейчас аргентинец защищает цвета Аталанты, которая еще на сезон продлила аренду 23-летнего футболиста. Бергамаски также заинтересованы в полноценном трансфере Кристиана и прописали в соглашении с Юве право выкупа.

В прошлом сезоне Серии А Ромеро провел 31 матч, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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