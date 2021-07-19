Барселона та Тоттенхем націлились на захисника Ювентуса Крістіана Куті Ромеро, повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі у Twitter.

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Наразі аргентинець захищає кольори Аталанти, яка ще на сезон продовжила оренду 23-річного футболіста. Бергамаски також зацікавлені у повноцінному трансфері Крістіана і прописали в угоді з Юве право викупу.

У минулому сезоні Серії А Ромеро провів 31 матч, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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