Малиновский перенес операцию – известны сроки восстановления украинца
21:15 - Читати українською
Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский лег под нож.
Руслану Малиновскому была проведена операция по удалению грыжи живота, сообщает Tuttoatalanta.
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Операция проводилась в Милане и прошла успешно. Для восстановления 28-летнему украинцу понадобится 5-7 недель. Стоит отметить, что с этой проблемой Руслан провел весь прошлый сезон и даже смог поехать на Евро-2020.
Напомним, в прошлом розыгрыше Серии А Малиновский провел 36 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.
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