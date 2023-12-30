Руководство "шпор" стремится усилить свою команду, которая после впечатляющего старта потеряла лидирующие позиции. Тоттенхэм считает, что лучшим вариантом для них будет трансфер Конора Галлахера.

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Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "шпоры" уже ведут переговоры с Челси по поводу их полузащитника. "Синие" требуют за 23-летнего игрока 40 миллионов евро.

Конор Галлахер в текущем сезоне сыграл за Челси в 22 матчах, оформив четыре результативные передачи. По данным Opta, полузащитник – единственный игрок в топ-5 чемпионатах, которому удалось нанести более 20 ударов, создать 20+ моментов, сделать 20+ касаний в штрафной, выиграть более 20 дуэлей и выполнить 20+ перехватов.

Действующее соглашение Галлахера с Челси рассчитано до 2025 года.

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