Тоттенхэм нацелился на полузащитника Челси – партнер Мудрика имеет уникальные показатели
Полузащитник Челси Конор Галлахер может сменить клубную прописку уже зимой.
Руководство "шпор" стремится усилить свою команду, которая после впечатляющего старта потеряла лидирующие позиции. Тоттенхэм считает, что лучшим вариантом для них будет трансфер Конора Галлахера.
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Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "шпоры" уже ведут переговоры с Челси по поводу их полузащитника. "Синие" требуют за 23-летнего игрока 40 миллионов евро.
Конор Галлахер в текущем сезоне сыграл за Челси в 22 матчах, оформив четыре результативные передачи. По данным Opta, полузащитник – единственный игрок в топ-5 чемпионатах, которому удалось нанести более 20 ударов, создать 20+ моментов, сделать 20+ касаний в штрафной, выиграть более 20 дуэлей и выполнить 20+ перехватов.
Действующее соглашение Галлахера с Челси рассчитано до 2025 года.
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