Тоттенхэм на официальном сайте сообщил о подписании шведского хавбека Лукаса Бергваля.

Тоттенхэм неожиданно утащил из-под носа Барселоны игрока, который уже привез семью в Каталонию

Контракт рассчитан до лета 2029 года, а игрок присоединится к "шпорам" уже по завершении сезона. Трансфер обошелся Тоттенхэму в 10 млн евро.

Сейчас Бергваль выступает за шведский Юргорден, за который сыграл 29 матчей. В активе 18-летнего полузащитника три гола и одна результативная передача.

"Le Chef" в тени Зидана: покорил Бремен, зажигал с Аилтоном и Клозе, променял футбол на музыку и вино