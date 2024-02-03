Тоттенхем на офіційному сайті повідомив про підписання шведського хавбека Лукаса Бергваля.

Тоттенхем несподівано поцупив з-під носа Барселони гравця, який вже привіз сім'ю у Каталонію

Контракт розрахований до літа 2029 року, а гравець приєднається до "шпор" вже по завершенні сезону. Трансфер обійшовся Тоттенхему в 10 млн євро.

Наразі Бергваль виступає за шведський Юргорден, за який зіграв 29 матчів. В активі 18-річного півзахисника три голи та одна результативна передача.

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