Каталонский клуб длительное время следил за молодым полузащитником Лукасом Бергвалем. Швед выступает Юрденгеном. Барселона предложила за хавбека семь миллионов евро. Считалось, что трансфер будет завершен зимой. Семья вместе с Лукасом несколько дней назад были в Каталонии, где обедали с Деку и осмотрели клубную базу.

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Как сообщает Фабрицио Романо, окружение игрока сообщило Барселоне, что выбрало перейти в Тоттенхэм. Большую роль в трансфере сыграл земляк Бергваля Деяна Кулусевски, который расхвалил клуб. "Шпоры" заплатят Юрденгену 10 миллионов евро без учета бонусов за перспективного хавбека.

Лукас Бергваль сыграл за Юргорден в 29 матчах. В активе 18-летнего полузащитника три гола и одна результативная передача.

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