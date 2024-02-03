Путь Жоана Мику в футболе – такой же неожиданный и местами нелогичный, как и Вердер-2004. Команда, сердцем которой и был Мику.

В январе 2015-го во время церемонии вручения Золотого мяча Тони Кроос, попавший в команду года, вышел на сцену и поразил своим заявлением: "Есть много замечательных игроков, выступавших на моей позиции. Зинедин Зидан, очевидно, является одним из моих кумиров. Но Жоан Мику – мой любимый игрок. Он отлично играл в Бремене. Он стал для меня своеобразным примером". Более того, первой и любимой футболкой в детстве Крооса была именно "десятка" Жоана Мику времен Вердера.

Если тщательно оценивать уровень игры Жоана Мику, то слова Крооса о кумире не будут казаться столь странными. Мику был одним из лучших игроков эпохи, но постоянно оставался в тени. Пусть француз выступал за крепкий Бордо и праймовый Вердер, но все равно был далек от топ-клубов. А в сборной Франции безальтернативно проиграл конкуренцию Зидану.

И Зизу, и Мику начинали профессиональную карьеру в Каннах. Когда Зидан уехал покорять Бордо, Мику призван был его заменить. Вскоре ситуация повторилась в Бордо – Зизу перешел в звездный Ювентус, а Мику помог жирондинцам пережить потерю лидера. Однако Зидан двигался более динамично, в 22 года дебютировал в национальной сборной. Мику только в 26 впервые сыграл за национальную команду.

"Зизу был просто уникальным, в моих глазах лучшим игроком в мире. Меня часто с ним сравнивали, но только потому, что мы действовали на одной позиции и потому что мы оба французы... Я убежден, что мы с Зиданом могли бы играть вместе. Тогда я боролся за свое место и думал, что мы сможем играть вдвоем, но тренер выбрал не меня", – рассказывал Мику.

Даже после выдающегося сезона с Вердером Мику не уехал на Евро-2004. Жак Сантини оставил Жоана вне заявки. В четвертьфинале греческий нападающий Вердера Ангелос Харистеас забил в ворота французов и напомнил всем о своем партнере. Франция уехала домой.

Quand Angelos Charisteas dédicace son but éliminant la France à ... Johan Micoud, son coéquipier en club, boudé par le sélectionneur des Bleus. Quel culot incroyable ! pic.twitter.com/ObRh7f7wfA — Les Libéros (@LesLiberos) June 18, 2021

Даже без большого признания Мику качественно выполнял свою работу. Сначала помог выиграть чемпионат Франции Бордо, завоевал Кубок Италии с Пармой, а затем организовал для Вердера золотой дубль 2004-го. "Я никогда не видел игрока, способного таким образом читать игру и управлять матчем", – говорил о подопечном Томас Шааф, наставник бременцев.

Именно Шаафу удалось найти подход и раскрыть 29-летнего резервиста Пармы. Мику неоднократно вспоминал, что только максимальное доверие главного тренера позволило ему чувствовать себя в Бремене как дома. Хотя сначала Жоан и его жена не очень хотели переезжать из комфортной Италии. Говорят, Ана даже спрашивала, как часто падает в Бремене снег.

Как оказалось, это была любовь с первого взгляда. Мику дебютировал за Вердер в матче с Нюрнбергом, отличился голом и поразил своей игрой (голевую передачу французу выписал наш Виктор Скрипник). Вообще до прихода Мику "музыкантам" не хватало игрока, который будет вести игру команды. Вердер уже имел мощного Аилтона, однако появление Жоана позволило бременцам сделать еще один шаг вверх. Некоторые даже считали, что Вердер Шаафа слишком зависим от Мику. Каждая атака, каждый розыгрыш – всем дирижировал француз.

On this Day 2002 ?



Ein gewisser Johan #Micoud lief erstmals für den SV #Werder auf. Lief direkt ziemlich gut, aber "Le Chef" hat es am Ende gewohnt nüchtern aufgenommen.

Schaut selbst nochmal zurück auf den Start einer besonderen Geschichte pic.twitter.com/XUPcgMicsT — SV Werder Bremen (@werderbremen) September 10, 2023

Везерштадион обожал Мику. К нему быстро приклеилось прозвище "Le Chef". Он действительно был боссом того Вердера. А легендарная песня The Beatles "Hey Jude" превратилась в "Hey Micoud". Болельщики Вердера даже придумали свой собственный ритуал – за полчаса до начала каждого матча, когда команда разминалась, трибуна затягивала обновленные слова припева. Это уже потом Бремен будет обожать Диего и Месута Озила, но именно Мику первым заполонит сердца фанатов Вердера.

Иначе и быть не могло. Дело не только в голах и ассистах (а их за четыре сезона в Бремене в общей сложности собралось более сотни). Элегантность работы с мячом, чувство момента, быстрота принятия решения и способность влиять на игру команды. Мику во всех этих компонентах был вне конкуренции.

К тому же он находил общий язык со всеми игравшими впереди: Аилтоном, Класничем, Клозе. Последний называл Мику одним из трех лучших партнеров в карьере: "Когда я пришел в Вердер, он часто кричал мне: "Прекрати всегда забегать вперед! Подойди сюда, мы хотим поиграть здесь в футбол".

Если в Бундеслиге "музыканты" совершили сенсацию и опередили Баварию, то в Лиге чемпионов Вердер не выглядел столь убедительно. Бременцы дважды вышли из группы, но оба раза останавливались в первом же раунде плей-офф. Однако Мику оставался ключевой фигурой бременской команды.

В сезоне 2005/2006 Жоан вместе с Рональдинью стал лучшим ассистентом сезона с 5 голевыми передачами. К ним француз добавил еще 5 голов. Больше всего от Мику пострадал Панатинаикос. В двух матчах с греками лидер бременцев отдал четыре ассиста и отличился голом.

Результативно проявил себя Мику и в противостояниях с грандами. В обоих поединках 1/8 финала с Ювентусом Жоан оформил по голу, но этого оказалось недостаточно. После домашней победы 3:2 Вердер уступил 1:2 в Турине и прекратил борьбу.

Вскоре Мику покинул Бремен и вернулся в Бордо. Там он снова сыграл в Лиге чемпионов, стал вице-чемпионом Франции и завершил карьеру футболиста. В его жизни также был менеджерский опыт – мэр Канн, родного города Мику, предложил ему стать одним из руководителей местного клуба. Но, кажется, в течение трех лет в новой роли Жоан не чувствовал себя слишком счастливым.

Другое дело – музыка. Мику признавался, что всегда любил футбол, но никогда не хотел, чтобы вся его жизнь вращалась вокруг игры: "Мне всегда нравилось слушать музыку, но до того, как покинуть профессиональный футбол, я и не мечтал попробовать себя в этой индустрии. Мой друг- музыкант Лоран предложил погрузиться в музыку. Так мы создали лейбл Virage Tracks".

Еще одно хобби Жоана Мику – виноделие. Вместе с экс-партнером по Бордо Матье Шальме они приобрели виноградники и наладили производство вина. "Мы хотим делать это качественно, а не ради количества", – говорил о своем увлечении Мику. Похожего принципа Жоан придерживался и во время своей футбольной карьеры.