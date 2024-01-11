Дрегушін підписав зі "шпорами" контракт до літа 2030 року. Як інформує офіційний сайт Тоттенхема, румун гратиме в Лондоні під шостим номером.

Тоттенхем погодив трансфер захисника за 30 млн євро – клуб претендував на Забарного

Як інформує Sky Sports, цей трансфер обійшовся лондонському клубу в 26,7 млн фунтів стерлінгів (31 млн євро). Транш буде розбитий на дві частини: основну суму (25 млн євро) і бонуси (6 млн євро).

Раду віддав перевагу виступу в АПЛ Баварії і став другим придбанням "шпор" у зимове трансферне вікно після форварда Тімо Вернера. Обидва новачки можуть дебютувати за лондонців у недільному матчі з Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Тоттенхем зацікавлений у придбанні центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.

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