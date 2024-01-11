Тоттенхем офіційно придбав захисника – "шпори" віддали йому перевагу перед Забарним
Центральний захисник збірної Румунії Раду Дрегушін змінив Дженоа на Тоттенхем.
Дрегушін підписав зі "шпорами" контракт до літа 2030 року. Як інформує офіційний сайт Тоттенхема, румун гратиме в Лондоні під шостим номером.
Тоттенхем погодив трансфер захисника за 30 млн євро – клуб претендував на Забарного
Як інформує Sky Sports, цей трансфер обійшовся лондонському клубу в 26,7 млн фунтів стерлінгів (31 млн євро). Транш буде розбитий на дві частини: основну суму (25 млн євро) і бонуси (6 млн євро).
Раду віддав перевагу виступу в АПЛ Баварії і став другим придбанням "шпор" у зимове трансферне вікно після форварда Тімо Вернера. Обидва новачки можуть дебютувати за лондонців у недільному матчі з Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Тоттенхем зацікавлений у придбанні центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.
Кубок Англії: Тоттенхем дотиснув Бернлі розкішним голом, Фулхем переміг представника Чемпіоншипу