Кубок Англии, 1/32 финала

Фулхэм – Ротерхэм – 1:0

Гол: Род, 24

Тоттенхэм – Бернли – 1:0

Гол: Порро, 79

Фулхэм в трех последних матчах одержал лишь одну победу. Но она пошла на пользу команде. В кубковом матче против Ротерхэма из Чемпионшипа "дачники" сумели победить и обеспечили себе участие в 1/16 финала турнира. Единственный гол во встрече забил Рид еще в середине первого тайма.

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Тоттенхэм после серии неудач исправил свои результаты. "Шпоры" в пяти турах одержали четыре победы и один раз проиграли. В матче против Бернли команде Ангелоса Постекоглу не хватало эффективности на последних 30-метрах. Тоттенхэм достаточно создал моментов, но не мог их реализовать. Впрочем, и сопернику "шпоры" позволяли немного. Бернли лишь раз сумел пробить в створ ворот. Педро Порро в конце матча вывел свою команду вперед, забив шедевр из-за пределов штрафной площадки.