Кубок Англии: Тоттенхэм дожал Бернли роскошным голом, Фулхэм победил представителя Чемпионшипа
Состоялись очередные матчи 1/32 финала Кубка Англии. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".
Кубок Англии, 1/32 финала
Фулхэм – Ротерхэм – 1:0
Гол: Род, 24
Тоттенхэм – Бернли – 1:0
Гол: Порро, 79
Фулхэм в трех последних матчах одержал лишь одну победу. Но она пошла на пользу команде. В кубковом матче против Ротерхэма из Чемпионшипа "дачники" сумели победить и обеспечили себе участие в 1/16 финала турнира. Единственный гол во встрече забил Рид еще в середине первого тайма.
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Тоттенхэм после серии неудач исправил свои результаты. "Шпоры" в пяти турах одержали четыре победы и один раз проиграли. В матче против Бернли команде Ангелоса Постекоглу не хватало эффективности на последних 30-метрах. Тоттенхэм достаточно создал моментов, но не мог их реализовать. Впрочем, и сопернику "шпоры" позволяли немного. Бернли лишь раз сумел пробить в створ ворот. Педро Порро в конце матча вывел свою команду вперед, забив шедевр из-за пределов штрафной площадки.