Тоттенхэм официально переехал на новый стадион

Матч 31-го тура АПЛ Тоттенхэм – Кристал Пэлас стал первым для "шпор" на новой современной арене.

Тоттенхэм наконец-то перебрался на новый стадион. "Шпоры" планировали выступать на арене еще с начала сезона 2018/19, однако из-за ряда факторов переезд несколько раз откладывался.

Челси разгромил Брайтон, Тоттенхэм справился с Кристал Пэлас

Поединок против Кристал Пэлас стал первым для Тоттенхэма на новом современном стадионе. На радость болельщикам, команда Маурисио Почеттино одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена, подарив присутствующим настоящий праздник.

Напомним, с 1899 по 2017 год Тоттенхэм выступал на стадионе Уайт Харт Лейн, после чего временно переехал на Уэмбли.

Строительство новой арены, которая сейчас называется Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, обошлось практически в миллиард евро. Стадион вмещает 62 тысячи зрителей.

Стадион Украина реконструируют – количество мест на трибунах будет существенно уменьшено