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Тоттенхэм официально переехал на новый стадион

12:38 65 Читати українською
Тоттенхэм официально переехал на новый стадион
Тоттенхэм переехал на новый стадион / фото: официальный сайт клуба

Матч 31-го тура АПЛ Тоттенхэм – Кристал Пэлас стал первым для "шпор" на новой современной арене.

56’ Хын-Мин Сон
80’ Кристиан Эриксен
 

Тоттенхэм наконец-то перебрался на новый стадион. "Шпоры" планировали выступать на арене еще с начала сезона 2018/19, однако из-за ряда факторов переезд несколько раз откладывался.

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Поединок против Кристал Пэлас стал первым для Тоттенхэма на новом современном стадионе. На радость болельщикам, команда Маурисио Почеттино одержала победу со счетом 2:0 благодаря голам Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена, подарив присутствующим настоящий праздник.

Напомним, с 1899 по 2017 год Тоттенхэм выступал на стадионе Уайт Харт Лейн, после чего временно переехал на Уэмбли.

Строительство новой арены, которая сейчас называется Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, обошлось практически в миллиард евро. Стадион вмещает 62 тысячи зрителей.

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Теги
Англия Главное Тоттенхэм Тоттенхэм футбольные стадионы Тоттенхэм - Кристал Пэлас
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