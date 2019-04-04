Челси разгромил Брайтон, Тоттенхэм справился с Кристал Пэлас

В рамках АПЛ Челси дома разгромил Брайтон, Тоттенхэм разобрался с Кристал Пэлас.

Чемпионат Англии 2018/19, 31 тур

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 2:0

Голы: Сон Хын Мин, 56, Эриксен, 80

Чемпионат Англии 2018/19, 27 тур

Челси – Брайтон – 3:0

Голы: Жиру, 38, Азар, 60, Лофтус-Чік, 63

Тоттенхэм на классе обыграл Кристал Пэлас. Голы пошли только во втором тайме, когда счет открыл Сон Хын Мин с передачи Эриксена. а ближе к концу матча уже сам Кристиан поставил точку в матче.

Благодаря этой победе Тоттенхэм набрал 64 очка и вернулся на 3 место, Кристал Пэлас с 36 пунктами остался тринадцатым.

Челси дома разгромил Брайтон. "Аристократы" захватили контроль над игрой еще в начале игры и постепенно начали приближаться к убитого. Ближе к перерыву Жиру таки открыл счет, эффектно переправив мяч в ворота после передачи Хадсона-Одоя. А во втором тайме дважды сработала связка Азар – Лофтус-Чик. Сначала Эден отличился с передачи англичанина, а чуть позже бельгиец ассистировал Рубену.

Благодаря этой победе Челси набрал 63 очка и догнал Арсенал, Брайтон с 33 пунктами остался на 15 месте.