toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - РЕАЛ МАДРИД

Тоттенхем офіційно переїхав на новий стадіон

12:38 492 Читать на русском
Тоттенхем офіційно переїхав на новий стадіон
Тоттенхем переїхав на новий стадіон / фото: офіційний сайт клубу

Матч 31-го туру АПЛ Тоттенхем – Крістал Пелас став першим для "шпор" на новій сучасній арені.

56’ Хин Мін Сон
80’ Крістіан Еріксен
 

Тоттенхем нарешті перебрався на новий стадіон. "Шпори" планували виступати на арені ще з початку сезону 2018/19, проте через ряд факторів переїзд кілька разів відкладався.

Челсі розгромив Брайтон, Тоттенхем впорався з Крістал Пелас

Поєдинок проти Крістал Пелас став першим для Тоттенхема на новому сучасному стадіоні. На радість уболівальникам, команда Почеттіно здобула перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Сон Хин Міна та Крістіана Еріксена, подарувавши присутнім справжнє свято.

Нагадаємо, з 1899 по 2017 рік Тоттенхем виступав на стадіоні Уайт Харт Лейн, після чого тимчасово переїхав на Уемблі.

Будівництво нової арени, яка наразі називається Тоттенхем Хотспур Стедіум, обійшлося практично у мільярд євро. Стадіон вміщує 62 тисячі глядачів.

Стадіон Україна реконструюють – кількість місць на трибунах буде суттєво зменшена

Теги
Англія Головне Тоттенхем Тоттенхем футбольні стадіони Тоттенхем - Крістал Пелас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
35
хв
Севілья
20:30
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук