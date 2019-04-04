Тоттенхем офіційно переїхав на новий стадіон

Матч 31-го туру АПЛ Тоттенхем – Крістал Пелас став першим для "шпор" на новій сучасній арені.

Тоттенхем нарешті перебрався на новий стадіон. "Шпори" планували виступати на арені ще з початку сезону 2018/19, проте через ряд факторів переїзд кілька разів відкладався.

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Поєдинок проти Крістал Пелас став першим для Тоттенхема на новому сучасному стадіоні. На радість уболівальникам, команда Почеттіно здобула перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Сон Хин Міна та Крістіана Еріксена, подарувавши присутнім справжнє свято.

Нагадаємо, з 1899 по 2017 рік Тоттенхем виступав на стадіоні Уайт Харт Лейн, після чого тимчасово переїхав на Уемблі.

Будівництво нової арени, яка наразі називається Тоттенхем Хотспур Стедіум, обійшлося практично у мільярд євро. Стадіон вміщує 62 тисячі глядачів.

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