В менеджменте лондонского клуба произойдут перемены. Стив Хитчен во второй раз покинул Тоттенхэм.

После встречи с президентом "шпор" Даниэлем Леви Стив Хитчен решил подать в отставку, которую клуб принял, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

Тоттенхэм усилился сразу двумя игроками Ювентуса

Это была вторая каденция специалиста в лондонском клубе, где он отвечал за работу скаутов и комплектацию состава. Оба раза Хитчен продержался в Тоттенхэме по 5 лет (с 2005-го по 2010-й и с 2017-го по 2022-й).

Следует заметить, что Тоттенхэм довольно неудачно провел зимнее трансферное окно. "Шпоры" очень хотели подписать Душана Влаховича и Адаму Траоре, но они выбрали Ювентус и Барселону соответственно. В конце концов, Хитчен не останется без работы. В его приглашении заинтересованы Эвертон и Ньюкасл.

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