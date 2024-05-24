Наставник Жироны Мичел может провести ротацию на заключительный матч сезона против Гранады в Ла Лиге 2023/24.

В частности, на скамейке запасных рискует оказаться Виктор Цыганков, пишет каталонское издание Lesportiu.

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Вместо украинца в стартовом составе может появиться вингер Валери Фернандес, который ранее получал крохи игрового времени, а всего провел лишь 483 минуты в Ла Лиге. 24-летний испанец вышел бы на левом фланге атаки, а Савио переместился бы на позицию Цыганкова.

Зато Артем Довбик должен сыграть с первых минут. Это решающий для нашего форварда поединок в контексте борьбы за трофей Пичичи, которым награждается лучший бомбардир Примеры. Сейчас украинец уступает норвежцу Александеру Сёрлоту двумя мячами.

Отметим, что домашняя встреча Жироны с Гранадой превратилась в формальность для обеих команд. Каталонцы финишируют на третьей строчке, тогда как андалусийцы опустятся в Сегунду.

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