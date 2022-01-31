Полузащитники Ювентуса Деян Кулусевски и Родриго Бентанкур продолжат карьеру в Тоттенхеме, сообщает сайт туринского клуба.

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Кулусевски переедет в Лондон на правах аренды к лету 2023-го, за что "Старая Синьора" получит 10 млн евро. За Бентанкура "шпоры" заплатили 19 млн евро + бонусы.

Напомним, Тоттенхэм возглавляет Антонио Конте, который работал в 2011-2014 годах в Юве. После 20 туров АПЛ лондонцы расположились на 7-й строчке турнирной таблицы.

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