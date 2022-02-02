Після зустрічі з президентом "шпор" Даніелем Леві Стів Хітчен вирішив подати у відставку, яку клуб прийняв, повідомляє офіційний сайт Тоттенхема.

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Це була друга каденція фахівця в лондонському клубі, де він відповідав за роботу скаутів та комплектацію складу. Обидва рази Хітчен протримався у Тоттенхемі по 5 років (з 2005-го по 2010-й та з 2017-го по 2022-й).

Варто зауважити, що Тоттенхем доволі невдало провів зимове трансферне вікно. "Шпори" дуже хотіли підписати Душана Влаховіча та Адаму Траоре, але вони обрали Ювентус та Барселону відповідно. Зрештою, Хітчен не залишиться без роботи. У його запрошенні зацікавлені Евертон та Ньюкасл.

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