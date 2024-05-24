"Уважаемые болельщики, мое время на скамейке запасных Барселоны закончится в воскресенье. Никогда не бывает легко покинуть клуб своей жизни, но я делаю это очень гордый, после двух с половиной лет работы в раздевалке, которая была как вторая семья. Хочу поблагодарить за поддержку и благосклонность болельщиков, которые всегда были рядом со мной и всегда проявляли ко мне такую же любовь, как и во время моей игровой карьеры.

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С воскресенья я стану еще одним игроком на трибунах, или сейчас на Олимпийском стадионе, или через несколько месяцев на Камп Ноу. Потому что прежде чем стать игроком или тренером, я – болельщик Барселоны и хочу только лучшего для клуба моей жизни, который всегда будет иметь меня в своем распоряжении. Я работал с группой фантастических игроков и великолепным составом. Благодаря им всем мы достигали поставленных целей, кульминацией которых в прошлом году стали победа в Ла Лиге и Суперкубке.

В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели, но мы собрались вместе и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из Ла Масии, которые вдохновляют всех нас, болельщиков Барселоны. Большое спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, сотрудникам клуба, президенту, совету директоров, спортивным директорам, СМИ и всем, с кем я разделил путешествие на протяжении этих двух с половиной сезонов. Желаю всего наилучшего клубу, который у меня в сердце. Да здравствует Барса", – написал Хави в Instagram.

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