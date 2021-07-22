"Шпоры" далее ищут усиление на трансферном рынке. Все шансы стать новичком имеет Кристиан Ромеро.

23-летний защитник, выступающий за Аталанту на правах аренды из Ювентуса, согласовал контракт с Тоттенхэмом, утверждает журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, "шпоры" и Ромеро договорились о личном соглашении до 2026 года. В настоящее время ведется активный диалог между клубами по поводу стоимости трансфера Кристиана.

Заметим, аргентинца признавали лучшим защитником Серии А в прошлом сезоне. Тогда Кристиан Ромеро провел 31 поединок, дважды забив и трижды ассистировав.

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