Тоттенхэм неожиданно прекратил переговоры с ПСЖ относительно трансфера Алли
18:08 - Читати українською
Между Тоттенхэмом и ПСЖ сорвался громкий трансфер из-за Кристиана Эриксена.
Хавбек Тоттенхэма Деле Алли останется в Лондоне, по крайней мере, до конца сезона 2020/21, сообщает Sky Sports.
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24-летний англичанин был близок к переезду в ПСЖ, но в последний момент переговоры прекратились. Причиной этому стал полузащитник Интера Кристиан Эриксен, который должен был заменить Деле в команде "шпор", но Тоттенхэм не смог договориться о переходе датчанина.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Алли сыграл только в 4-х матчах.
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