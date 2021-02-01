Між Тоттенхемом та ПСЖ зірвався гучний трансфер через Крістіана Еріксена.

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі залишиться у Лондоні, принаймні, до завершення сезону 2020/21, повідомляє Sky Sports.

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24-річний англієць був близький до переїзду в ПСЖ, але в останній момент перемовини припинились. Причиною цьому став півзахисник Інтера Крістіан Еріксен, який мав замінити Деле у команді "шпор", але Тоттенхем не зміг домовитись про перехід данця.

У нинішньому розіграші АПЛ Аллі зіграв лише у 4-х матчах.

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