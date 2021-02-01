Зимнее трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрывается в понедельник, 1 февраля. За самыми интересными переходами дедлайна можно следить на "Футбол 24".

На Туманном Альбионе ожидают решения Эшли Мейтленд-Найлза, который планирует покинуть Арсенал. В Италии уже встретили форварда Баварии Джошуа Зиркзее – он в шаге от Пармы. В Испании Витоло, почти не играя за Атлетико, может оказаться в Вильярреале. Бундеслига ждет, как решится судьба Милота Рашицы из Вердера.

Самые громкие трансферы с ночи подарила турецкая Суперлига. Бешикташ арендовал у Эвертона до конца сезона Дженка Тосуна, а Трабзонспор на правах свободного агента подписал Юнуса Малли из Вольфсбурга.

Итак, чего ждем? Прежде всего – официального объявления о переходе Виктора Коваленко в Аталанту. Ливерпуль подпишет как минимум одного центрбека, а Бавария вот-вот расстанется с двумя юными звездочками.

1 февраля – последний шанс усилиться перед второй половиной сезона для клубов чемпионатов Испании, Англии, Германии, Италии и Франции. Футбол 24 в режиме LIVE на этой странице будет освещать главные события заключительного дня трансферного окна.

Когда закрывается окно по киевскому времени:

19:00 – Бундеслига та Лига 1

21:00 – Серия А

01:00 – АПЛ и Примера