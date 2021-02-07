"Шпоры" не собираются выкупать вингера у Реала по окончании сезона, утверждает AS.

"Со мной Бейл был в топ-5 лучших футболистов мира": Реднапп дал Моуринью рецепт "воскрешения" валлийца

Фанаты Тоттенхэма возлагали большие надежды на Бейла, однако пока 31-летний вингер совсем их не оправдывает – всего 15 матчей и 4 гола. Жозе Моуринью также устал от равнодушия звезды и не собирается тратить время на его воспитание. Показательным моментом стал матч против Челси (0:1), в котором "шпорам" нужны были свежие силы в атаку, но Бэйл на поле так и не появился.

Добавим, что контракт валлийца с Реалом рассчитан до лета 2022 года, текущая цена за Transfermarkt – 20 млн евро.

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