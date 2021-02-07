"Шпори" не збираються викуповувати вінгера у Реала по завершенні сезону, стверджує AS.

"Зі мною Бейл був у топ-5 найкращих футболістів світу": Реднапп дав Моурінью рецепт "воскресіння" валлійця

Фанати Тоттенхема покладали великі надії на Бейла, однак наразі 31-річний вінгер зовсім їх не виправдовує – всього 15 матчів і 4 голи. Жозе Моурінью також втомився від байдужості зірки і не збирається витрачати час на його виховання. Показовим моментом став матч проти Челсі (0:1), в якому "шпорам" потрібні були свіжі сили в атаку, але Бейл на полі так і не з'явився.

Додамо, що контракт валлійця з Реалом розрахований до літа 2022 року, поточна ціна за Transfermarkt – 20 млн євро.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021