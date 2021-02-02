"Со мной Бейл был в топ-5 лучших футболистов мира": Реднапп дал Моуринью рецепт "воскрешения" валлийца
Бывший тренер Тоттенхэма Харри Реднапп поделился мыслями относительно полузащитника "шпор" Гарета Бейла, права на которого принадлежат Реалу.
"Честно говоря, Бейлу едва предоставили шанс. Он не провел хорошую игру против Брайтона, но кто смог? Гарет был не хуже других.
Бейл получает самую большую зарплату среди игроков АПЛ – финансовая пропасть до второго места впечатляет
Бейл может снова сыграть. Нужно его знать. Он был в пятерке лучших игроков мира, когда был у меня в Тоттенхэме, после чего перешел в Реал. Он не излишне самоуверенный человек.
Нужно сказать ему, насколько он хорош, вывести на тренировку, поставить напротив него манекен, найти худшего игрока, который будет обороняться против Бейла, и продолжать отдавать мяч Гарету. Нужно говорить ему, что у него все отлично получается, чтобы он продолжал в том же духе. Он умеет играть, у него фантастический талант. Ему всего 31 год, он не пьет, не курит. Он не потерял свою скорость.
Если бы команда играла хорошо, а Кейн, Бейл и Сон были бы в потрясающей форме, какая это могла быть атакующая линия! Моуринью – топ-тренер, его работа – добиться от этих игроков максимума", – цитирует Реднаппа издание Daily Mail.
Напомним, в текущем сезоне Бейл провел за Тоттенхэм 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.
Ярмоленко проти колишньої жертви, дуель Моурінью з Челсі, чергове Дербі Італії: топ-матчі мідвіку