"Честно говоря, Бейлу едва предоставили шанс. Он не провел хорошую игру против Брайтона, но кто смог? Гарет был не хуже других.

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Бейл может снова сыграть. Нужно его знать. Он был в пятерке лучших игроков мира, когда был у меня в Тоттенхэме, после чего перешел в Реал. Он не излишне самоуверенный человек.

Нужно сказать ему, насколько он хорош, вывести на тренировку, поставить напротив него манекен, найти худшего игрока, который будет обороняться против Бейла, и продолжать отдавать мяч Гарету. Нужно говорить ему, что у него все отлично получается, чтобы он продолжал в том же духе. Он умеет играть, у него фантастический талант. Ему всего 31 год, он не пьет, не курит. Он не потерял свою скорость.

Если бы команда играла хорошо, а Кейн, Бейл и Сон были бы в потрясающей форме, какая это могла быть атакующая линия! Моуринью – топ-тренер, его работа – добиться от этих игроков максимума", – цитирует Реднаппа издание Daily Mail.

Напомним, в текущем сезоне Бейл провел за Тоттенхэм 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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