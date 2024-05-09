Полузащитник Шахтера Иван Петряк летом будет вынужден снова искать себе новую команду.

Житомиряне арендовали 30-летнего украинца в середине марта. Петряк должен был помочь Полесью справиться с потерей Бени Макуаны, который получил тяжелую травму.

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Соглашение между клубами содержит опцию выкупа, но Полесье не будет ее использовать. Также не будет новой аренды, сообщает Sport.ua. Источник утверждает, что Петряк не убедил житомирский клуб, поэтому летом уйдет.

К слову, в нынешнем сезоне Петряк вообще не играл за Шахтер из-за травмы. После перехода в Полесье провел 6 поединков, преимущественно после выходов на замену. Результативными действиями не отличался.

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