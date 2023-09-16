В рамках субботней программы АПЛ в 6-м туре АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3

Голы: Межбри, 73 – Уэлбек, 20, Грос, 53, Педру, 71

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Уорд-Проуз, 36 – Доку, 46, Бернарду Силва, 76, Холанд, 86

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 2:1

Голы: Ришарличон, 90+8, Кулусевски, 90+10 – Хамер, 74

Удаление: Макбьорни, 90+14 (Шеффилд Юнайтед)

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 3:1

Голы: Дуран, 88, Дуглас Луис, 90+8 (пен), Бэйли, 90+11 – Эдуар, 48

Фулхэм – Лутон – 1:0

Гол: Винисиус, 65

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Манчестер Юнайтед в родных стенах принимал Брайтон, пытаясь подняться с 11-й позиции. В первом тайме "красные дьяволы" сделали достаточно для этого – команда нанесла вдвое больше ударов, имела попадания в крестовину и даже создала дебютный гол для Хёйлунда, который отменили из-за выхода мяча за пределы поля. Особенно выделялся Рашфорд, нанёсший 6 из 8 ударов хозяев.

Впрочем, пропущенная на 20-й минуте фланговая контратака завершилась голом другого Дани Уэлбека – воспитанника МЮ. Это его четвертый забитый мяч в ворота родного клуба. Ни один экс-игрок "дьяволов" не был столь результативным в противостоянии с ними в АПЛ. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Брайтона.

Второй тайм хозяева тоже начали активнее, однако подопечные Роберто Де Дзерби наказали за первую же ошибку в обороне – а она произошла уже на 53-й минуте. Ворота с передачи Лэмпти расстрелял Гросс, который уложил Линделефа на газон и бахнул метров с 19-ти. Это его четвертый гол на Олд Траффорд – чаще на "Театре грез" в рамках АПЛ забивали только Джеррард и Салах.

После этого Эрик тен Хаг снял с пробега Хёйлунда и Каземиро, выпустив Межбри и Марсьяля. Роберто Де Дзерби, в свою очередь, бросил в бой Жоау Педру – и именно он на 71-й минуте довел дело до разгрома, красиво пробив из-за пределов штрафной (Лемпти выполнил второй ассист).

Межбри на 73-й сократил отставание, однако на большее "дьяволов" не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Брайтона со счетом 3:1.

Другой манкунианский клуб - Манчестер Сити - провел непростой первый тайм на выезде против Вест Хэма. Подопечные Пепа Гвардиолы вели по ударам со счетом 17:3 (7:2 в створ), наиграв на 1,76 ожидаемых голов, но так и не смогли открыть счет. "Молотобойцы" же реализовали единственный свой момент, причем очень просто. Цоуфал прошел по правому флангу и навесил на линию вратарской, а Уорд-Проуз замкнул.

Кстати, Джеймс забивает или ассистирует в шести матчах АПЛ подряд, что случается с ним впервые в карьере.

Отыграться "горожане" смогли только на старте второго тайма – уже на 43-й его секунде. Доку, частично виновный в пропущенном мяче, сместился с левого фланга на край штрафной и выстрелил в дальний угол – 1:1! Жереми забил дебютный гол за Сити.

В конце концов, на 76-й минуте гости дожали подопечных Дэвида Мойеса благодаря эффектному черпачку от Альвареса, после которого Бернарду Силва переиграл Ареоля. На 86-й же португалец добавил к своему голу еще и ассист на Холанда, которому выпала честь установить окончательный счет – 3:1 в пользу Манчестер Сити.

Проблемы до перерыва возникали и у Тоттенхэма. "Шпоры" принимали Шеффилд, у которого за плечами было три поражения и одна ничья – и фаворит вновь доминировал (12:3 по ударам до перерыва, 7:2 в створ). Правда, лондонцы были не такими острыми, как манкунианские клубы (всего 0,97 xG), зато они половину своих выстрелов провели из пределов штрафной.

Отдыхать обе команды ушли при нулях на табло. Второй тайм по содержанию не отличался, но моменты лондонцев несколько потеряли в остроте – и за это прилетело наказание в виде гола Хамера с отскока на 74-й минуте. 0:1.

Тоттенхэм ответил голом свежего Джонсона аж на 87-й минуте, однако его отменили из-за офсайда. В целом же Шеффилд держался надежно, мало что позволяя подопечным Энджи Пастекоглу. Тем более обидным стал чистый гол Ришарлисона на 90+8 минуте после подачи Перишича с углового (оба игрока вышли на 80-й).

Окрыленный успехом Тоттенхэм пошёл вперёд и вырвал победу на 100-й минуте благодаря удачному прессингу и быстрой комбинации – точным ударом ее завершил Кулусевски. 2:1!

Тоттенхэм одержал волевую победу и выдал лучший за 62 года старт в АПЛ (4 выигрыша и ничья). В параллельной же встрече Фулхэм переиграл Лутон. Единственный гол на 65-й минуте забил Карлос Винисиус, который заменил Рауля Хименеса на 62-й.

В другом же поединке Астон Вилла перевернула матч с Кристал Пэлас – до 88-й минуты "орлы" минимально вели в счете, но гол Дюрана и пенальти в компенсированное время позволили бирмингемцам выйти вперёд. На 11-й же компенсированной Бэйли добил шокированных лондонцев. 3:1! Унаи Эмери сегодня на коне.

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