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Тоттенхэм нашел замену Эриксену, который может перейти в Реал

20:25 50 Читати українською
Тоттенхэм нашел замену Эриксену, который может перейти в Реал
Кристиан Эриксен / Sky Sports

Руководство "шпор" может заменить Кристиана Эриксена Джеймсом Мэддисоном, если датчанин таки покинет Тоттенхэм.

Как сообщает The Times, "шпоры" рассматривают возможность приобретения хавбека "лис" Джеймса Мэддисона в качестве потенциальной замены Кристиану Эриксену, который может перейти в Реал летом.

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Как известно, лондонский клуб не хочет просто так отпускать Эриксена, "шпоры" повесили ценник на 26-летнего хавбека в невероятные 250 млн евро. Отметим, контракт Кристиана с Тоттенхэмом действует до 2020 года и из-за этого факта "галактикос" рассчитывают "сбить" цену на игрока.

Что касается Мэддисона, то по информации источника, Лестер готов расстаться с Джеймсом за 60 млн фунтов. Контракт Мэддисона с клубом действует до 30 июня 2023. К слову, Лестер подписал англичанина в июне прошлого года за 24 млн фунтов.

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