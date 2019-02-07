Тоттенхем знайшов заміну Еріксену, який може перейти в Реал

Керівництво "шпор" може замінити Крістіана Еріксена Джеймсом Меддісоном, якщо данець таки покине Тоттенхем.

Як повідомляє The Times, "шпори" розглядають можливість придбання хавбека "лисиць" Джеймса Меддісона у якості потенційної заміни Крістіану Еріксену, який може перейти в Реал влітку.

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Як відомо, лондонський клуб не хоче просто так відпускати Еріксена, "шпори" повісили цінник на 26-річного хавбека у неймовірні 250 млн євро. Зазначимо, контракт Крістіана з Тоттенхемом діє до 2020 року і через цей факт "галактікос" розраховують "збити" ціну на гравця.

Що стосується Меддісона, то за інформацією джерела, Лестер готовий попрощатися з Джеймсом за 60 млн фунтів. Контракт Меддісона з клубом чинний до 30 червня 2023 року. До слова, Лестер підписав англійця у червні минулого року за 24 млн фунтів.

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